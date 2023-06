Dylan Groenewegen loue le travail "plus que parfait" de son poisson-pilote Luka Mezgec

"Ce fut une étape très dure", a Dylan Groenewegen au micro des organisateurs à l'issue de l'étape. "Les équipes BORA-hansgrohe et Tudor ont décidé d'attaquer dans les montées et ce fut très compliqué pour un sprinteur comme moi. Mon équipe a travaillé pendant toute la journée pour revenir sur le groupe d'échappés et me placer en position favorable."

C'est à seulement 300 mètres de la ligne que le peloton a avalé les derniers fuyards, et Dylan Groenewegen a été mis sur orbite par son poisson-pilote, Luka Mezgec. "Il a été parfait. Il est très motivé après un stage d'entraînement très réussi. Il est donc très en forme. Son travail dans le sprint a été plus que parfait", a loué le vainqueur du jour.