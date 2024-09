Elisa Longo-Borghini n'est "pas du tout déçue" de sa deuxième place à Namur

"Je ne suis pas du tout déçue de ma deuxième place", a expliqué la coureuse de Lidl-Trek. "Nous sommes venues au Grand Prix de Wallonie pour aider Gaia Realini. Elle a très bien roulé et s'est montrée dans une échappée solitaire à la fin. Mais, quand elle a été reprise par le groupe, j'ai entendu dans l'oreillette que je devais disputer le final. J'étais un peu fatiguée mais j'ai donné tout ce que j'avais. Karlijn (Swinkels) a pris le dernier virage en tête, ce qui est essentiel dans cette course, et je n'ai pas pu revenir. J'ai livré mon sprint à fond, pour la 2e place."

La championne d'Italie disputera les Championnats du monde dans une dizaine de jours à Zurich : "Je serai de la partie, c'est certain, mais je reviens de cette chute qui m'a empêchée de disputer le Tour de France et de m'entraîner normalement ensuite. J'ai aussi souffert d'une grippe. Je sors d'un bloc d'entraînement et ferai de mon mieux à Zurich. Mais il est clair que ma 2e place à Namur me donne confiance".