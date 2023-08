Elisa Longo Borghini renonce en raison d'une infection cutanée

L'ancienne lauréate du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix a "dû mal à trouver les mots" pour expliquer son état d'esprit actuel. "Mentalement, c'est un coup dur, qui arrive malheureusement durant une saison déjà perturbée. Devoir quitter le Tour était déjà une grande déception, car je sentais que j'avais un grand final dans les jambes. C'était douloureux, je ne le nie pas."

"Elisa souffre d'une infection cutanée profonde dans la partie supérieure de la cuisse gauche", a expliqué Gaetano Daniele, médecin en chef de Lidl-Trek. "Les symptômes provoquent des douleurs et de la fièvre, qui la contraignent à rester au lit à la maison, c'est pourquoi un traitement antibiotique intense est devenu nécessaire et durera au moins une semaine à partir d'aujourd'hui." Le médecin explique qu'il s'agit d'un "processus infectieux grave qui ne peut être sous-estimé."

L'Italienne ne compte pas se "laisser abattre" et veut "regarder vers l'avant". "Arrêter à ce stade de la saison était la dernière chose que je souhaitais, mais la priorité doit être ma santé. Je me concentre sur la guérison et la récupération", a-t-elle ajouté.