Evenepoel se sent "mieux que prévu" après une chute et veut défendre son maillot jaune

Le peloton du Critérium du Dauphiné (WorldTour) s'est élancé vendredi après-midi pour la sixième étape entre Hauterives et Le Collet d'Allevard sur 174,1 km. Le porteur du maillot jaune Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se sent mieux que prévu après sa chute de jeudi et veut défendre son statut de leader.

"Je me sens plutôt bien. Mieux que prévu", a déclaré le champion belge vendredi après-midi au départ à Hauterives. "J'ai passé une bonne nuit. Et tout semble aller bien. Nous verrons comment cela se passe lorsque je devrai faire des efforts."

Evenepoel possède 33 secondes d'avance sur son premier poursuivant, le Slovène Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) au classement général, et plus d'une minute sur les autres coureurs. "J'ai une petite avance sur Primoz, et une avance plus confortable sur les autres. Je vais essayer de la défendre."