Fabio Van den Bossche chute mais continue l'omnium malgré de sérieuses égratignures

Van den Bossche, qui effectuait un scratch attentif, a chuté dans le final où il s'est classé 17e sur 24 engagés. Même si ses ambitions pour un résultat final sont mises à mal, Van den Bossche a décidé de continuer l'omnium.

"Sa fesse droite et son coude sont couverts d'égratignures", a expliqué l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale Kenny De Ketele. "Heureusement, ce n'est que de la peau et rien n'est cassé. C'est dommage qu'il finisse 17e au scratch, surtout qu'il se débrouillait bien. C'est un faux départ, il ne serait pas le premier coureur à rebondir dans un omnium et à monter sur le podium. J'espère que Fabio aura encore des chances. Dans un omnium, les choses peuvent changer rapidement."