Felix Engelhardt décroche sa première victoire chez les professionnels

L'Allemand Felix Engelhardt (Jayco AlUla) a remporté la 3e édition du Per Sempre Alfredo (1.1), couru sur 190,2 km entre Florence et Sesto Fiorentino dimanche en Italie.

Au bout d'une fin de course très animée, la victoire s'est finalement jouée dans un sprint massif où Engelhardt s'est montré le plus rapide devant le Britannique Mark Stewart (Bolton Equities Black Spoke) et le Danois Ander Foldager (Biesse Carrera).

Engelhardt, 22 ans, décroche la première fois victoire de sa carrière pour sa première saison chez les professionnels. En 2022, l'Allemand avait été sacré champion d'Europe chez les espoirs devant son public à Munich.