Giulio Ciccone lance sa saison en Suisse, avec le Tour et la Vuelta en ligne de mire

"Je me sens renaître maintenant que je peux reprendre la course", déclare Giulio Ciccone dans un communiqué. "Les semaines sans vélo ont été très, très difficiles. J'essayais de ne pas penser au temps que je perdais, mais ce n'était pas facile. Maintenant, je peux enfin repenser à la course et me fixer de nouveaux objectifs. J'ai raté des mois importants, mais il est encore temps et moyen de vivre une année 2024 réussie. Le Tour et la Vuelta seront les courses les plus importantes de ma saison et je veux m'y préparer du mieux que je peux. L'équipe sait ce que je peux apporter si je me sens bien".