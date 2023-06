Giulio Ciccone: "Les 500 derniers mètres semblaient vraiment très longs"

Dernier rescapé de l'échappée matinale, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) est allé au bout de son effort pour s'adjuger la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), résistant au retour du maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui a accéléré à 900 m de l'arrivée.

"Les 500 derniers mètres semblaient vraiment très longs", a déclaré le vainqueur du jour au micro des organisateurs. "Mais avec le monde qu'il y avait sur le bord de la route, c'était très sympa. Quand je me suis retourné, j'ai vu que j'étais devant avec un peu d'écart, et je suis très heureux d'avoir pu tenir jusqu'à l'arrivée"; a ajouté l'Italien. "Cette année, le Giro était à mon programme, mais j'ai eu un problème juste avant le départ, j'ai été obligé de poser mon vélo pendant 10 jours donc ma forme n'était pas à 100 %. Ensuite j'ai été de mieux en mieux, alors je suis ravi de terminer cette semaine avec une victoire. Le Tour de France arrive vite, mais avant je dois me marier la semaine prochaine, cela fait un beau cadeau pour ma future femme", a conclu Ciccone, qui repart en outre avec le maillot à pois du meilleur grimpeur.