Henrik Pedersen remporte la 2e étape et s'empare du maillot jaune

Le Danois Henrik Pedersen s'est imposé au sprint sur la ligne d'arrivée de la 2e étape du Tour de l'Avenir au bout des 185 km qui séparaient Sarrebourg et Ronchamp-Champagney. Le Slovène Gal Glivar et Tim Rex, à deux secondes, complètent le podium du jour.

Pedersen, qui avait pris la 7e place lors du prologue dimanche, s'empare du maillot jaune alors que Glivar et Rex sont respectivement 2e, à 29 secondes, et 3e à 41 secondes du leader. Avec huit points, Rex est actuellement le porteur du maillot à pois.

Mardi, les coureurs prendront part à la troisième étape qui sera la dernière avant de passer dans un parcours plus contrasté au niveau du relief. Entre Mouchard et le Plateau d'Hauteville, sur une distance de 170,2 km, le peloton aura rendez-vous avec trois ascensions répertoriées : Mont-sur-Monnet (4e cat. 1,7 km à 6,5%), la Montée de Breignes (4e cat. 2,4 km à 5,6%) et enfin la Côte de Corlier (3e cat. 10,2 km à 4,6%).