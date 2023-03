"Il y avait mieux à faire" selon Tiesj Benoot, pas satisfait de sa troisième place

Tiesj Benoot ne sera pas parvenu à aller décrocher une deuxième victoire sur les Strade Bianche, samedi. Le coureur de la Jumbo-Visma, vainqueur en 2018, était déçu à l'issue de la course et de sa troisième place. "Il y avait mieux à faire", selon lui.

En supériorité numérique dans le groupe des poursuivants derrière le vainqueur Pidcock, la Jumbo-Visma n'a pu faire mieux qu'une 3e et une 5e place. "Des erreurs ont été commises", a reconnu Benoot. "Il y avait mieux à faire que cette troisième place. Je me serais satisfait d'une place sur le podium avant, mais je pense que j'avais les jambes pour gagner. Maintenant, c'est la déception qui l'emporte, mais peut-être que demain elle laissera place à la fierté".

Benoot était accompagné par le Hongrois Valter dans la poursuite de Tom Pidcock, mais le groupe n'a jamais rattrapé le Britannique. "C'était juste une erreur de notre part à tous les deux que personne ne soit avec Pidcock. Je pense que nous étions tous les deux parmi les meilleurs coureurs de la course, mais nous sommes passés à côté de la victoire. Dans la poursuite, ça n'a jamais vraiment bien tourné, mais ça n'enlève rien au fait que Pidcock a mérité la victoire. Le meilleur coureur a gagné".

Entre Benoot et Valter, l'un des deux équipiers aurait-il dû se sacrifier pour combler l'écart ? Le coureur Gantois avait montré son mécontentement pendant la course. "Ce n'est pas si simple", a-t-il expliqué. "Si nous faisons cela, nous allons aussi amener les autres à l'arrivée. Nous devons juste examiner tout cela et voir ce qui n'a pas fonctionné", a-t-il répété. "Je ne vais pas faire de grandes déclarations à ce sujet maintenant. Ce sont des détails dont nous devons discuter en interne avec l'équipe."