Jan Tratnik: "La plus belle victoire de ma carrière"

Le Slovène Jan Tratnik (Visma-Lease-a-Bike) a remporté au sprint la 79e édition du Circuit Het Nieuwsblad devant l'Allemand Nils Politt. Récent 2e du Tour de Murcie, 3e de la Clasica Jan et du Tour d'Algarve, Tratnik a concrétisé la domination de son équipe dans la course d'ouverture de la saison cycliste belge.

Jan Tratnik s'était imposé dans la 16e étape du Tour d'Italie en 2020, son plus beau succès jusqu'à ce samedi. "Je pense que ma victoire à Ninove est plus importante que mon succès au Giro, même si c'est toujours bien de gagner dans un grand tour", a réagi Tratnik. "Nous avons une équipe très forte pour les classiques, mais je ne pensais pas pouvoir gagner. J'en ai seulement pris conscience dans les 500 derniers mètres. J'estimais que nous ne reviendrions pas sur la tête de course avant la finale, ce qui s'est finalement concrétisé. Quand j'ai démarré, c'était par instinct, rien n'était prévu. Tout le monde s'était arrêté de rouler et je suis venu très vite de l'arrière. J'ai bien joué dans le dernier kilomètre en ne prenant plus le relais de Politt."

Le Slovène revit en ce début de saison sous le maillot de l'équipe néerlandaise après une carrière en dents de scie. "Il faut se dire que tout est toujours possible, quand on le veut, quand on travaille dur. Mes années de galère m'ont beaucoup appris mentalement. Ma carrière professionnelle a réellement commencé en 2017 chez CCC. Mes résultats d'aujourd'hui sont le fruit du travail accompli depuis lors. Je pense que je peux être fier de moi. J'ai certes perdu des années dans ma carrière, j'ai 34 ans, mais je pense que l'âge n'est pas très important. Il faut se dire que le cyclisme n'est qu'une partie de la vie. Après une carrière, la vie continue."