Jasper Philipsen impatient avant Gand-Wevelgem

"Je pense que mon équipe a fait une très bonne course. Nous avons toujours été attentifs et ce, à tous les moments cruciaux de la course. Nous avons toujours été aux avant-postes dans le final et nous en avons été récompensés. Nous pouvons être fiers de notre performance collective", a déclaré Philipsen, lauréat d'une course annoncée pour les sprinteurs, qui a connu une issue différente.

"Ce matin, quand j'ai regardé par la fenêtre, je savais déjà que ce ne serait pas un sprint normal. Dans le final, il y avait encore un groupe bien fourni, qui comprenait de nombreux sprinteurs. Avant le dernier passage des Moëres, nous nous sommes échappés à quatre et nous avons compris que cela se jouerait entre nous. Je me sentais bien et j'avais envie de courir. Cela s'est achevé par une nouvelle victoire".