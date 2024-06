Jayco-AlUla remporte le contre-la-montre par équipe, Max Walscheid premier leader

Jayco-AlUla a remporté le contre-la-montre par équipes inaugural du Tour de Slovaquie (2.1), sur 28,8 kilomètres dans les environs de Dunajska Streda, mercredi soir. La formation australienne a devancé la Soudal Quick-Step de 25 secondes et la Q36.5 Pro Cycling de 36 secondes. L'Allemand Max Walscheid a franchi la ligne d'arrivée en premier de l'équipe la plus rapide et est également le premier leader.

Soudal Quick-Step est parti relativement tôt et a établi un bon temps de 32 minutes et 8 secondes. L'équipe de sept coureurs, dont l'ancien champion du monde Julian Alaphilippe et le grand talent belge Gil Gelders, a mis à plus d'une minute à la Cofidis de Ben Hermans. L'équipe suisse Q36.5 Pro Cycling avait concédé 11 secondes au 'Wolfpack'. Lotto Dstny s'est glissée dans le trio de tête, à 25 secondes de Quick-Step. Les hommes de Patrick Lefevere semblaient avoir gagné la partie, mais Jayco-AlUla, l'avant-dernière équipe à s'élancer couvert le parcours 25 secondes plus vite.

Le Tour de Slovaquie compte cinq étapes. Jeudi, le peloton se rendra de Nitra à Hlohovec, un parcours de 192 km avec trois ascensions de deuxième catégorie et une de première catégorie. L'arrivée sera jugée au bout d'une pente de sept cents mètres à 6,7 % de moyenne. La course slovaque se termine dimanche par la seule arrivée au sommet à Strbské Pleso. Le dernier vainqueur en titre est Rémi Cavagna.