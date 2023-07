"Je suis le meilleur des gens normaux", déclare Van Aert

Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est offert un nouveau podium sur le Tour, le 4e cette année, en terminant 3e de la 16e étape, le contre-la-montre de 22,4 km entre Passy et Combloux, derrière les deux premiers au général, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.

"Finalement une victoire d'étape pour Jumbo. C'est fou comme Jonas (Vingegaard) a été rapide", a déclaré Wout van Aert à l'arrivée. "Après les étapes passées, je ne m'attendais pas à un tel écart avec moi et Tadej (Pogacar). Il est si fort dans le contre-la-montre. Il a vraiment beaucoup progressé ces dernières années. C'est un avantage pour lui que le contre-la-montre soit si dur et à la fin du tour. Ne pas changer de vélo était la bonne tactique. Moi ? Je suis le meilleur des gens normaux. Donc je suis content. C'est impossible de comprendre de tels écarts. Enfin si, c'est possible. Ces deux-là sont tellement au-dessus de tout le monde", conclut le champion de Belgique du contre-la-montre.