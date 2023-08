Jeannie Longo sur la 2e marche du podium en Gran Fondo

Le Gran Fondo a été créé en 2011. Ces épreuves sur route pour amateurs comportent des classements par catégories d'âge, les meilleurs tout au long de la saison se qualifiant pour les championnats du monde.

Longo, qui aura 65 ans le 31 octobre, a remporté 13 titres mondiaux et 60 nationaux de cyclisme sur route et sur piste dans sa très longue carrière qui s'est étendue entre 1979 et 2010. Elle a aussi remporté le Tour de France à trois reprises et un titre olympique et battu 38 records du monde sur piste.