Jhonatan Restrepo s'impose au sprint et décroche la septième victoire de sa carrière

Jhonatan Restrepo a remporté le Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria (1.1). La 63e édition de la course italienne emmenait les coureurs sur 162,5 kilomètres, de Riace Marina à Reggio Calabria. Le Colombien de GW Shimano-Sidermec a devancé au sprint l'Argentin German Nicolas Tivani (Corratec) et l'Italien Micro Maestri (EOLO-Kometa).

Dans une course traversée par deux importantes ascensions, dont la dernière à plus de 100 kilomètres de l'arrivée, le peloton s'est décomposé progressivement. Un groupe d'une dizaine de coureurs est arrivé dans la plaine, et est parti pour se disputer le sprint à Reggio Calabria. Restrepo s'est montré le plus fort dans celui-ci, devant Tivani et Maestri. C'est la septième victoire de la carrière du Colombien, qui avait remporté six étapes du Tour du Rwanda, dont quatre en 2020.

La dernière édition du Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria avait eu lieu en 2012. Il y a onze ans, c'était l'Italien Elia Viviani qui s'était imposé.