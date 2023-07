Jonas Vingegaard disputera aussi la Vuelta, selon la presse espagnole

Jonas Vingegaard, qui va plus que probablement remporter le 110e Tour de France cycliste dimanche pour la deuxième année consécutive, participera également à la Vuelta, rapporte le journal espagnol Marca mais aussi El Pais.

Jumbo-Visma compte donc non seulement sur le Slovène Primoz Roglic, triple vainqueur du Tour d'Espagne (2019, 2020 et 2021), mais aussi sur le Danois, croit savoir Marca et El Pais, une information confirmée par d'autres médias.

Le Tour d'Espagne s'élancera le 26 août de Barcelone pour s'achever le 17 septembre à Madrid.