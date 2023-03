Jonas Vingegaard veut encore y croire

Jonas Vingegaard a terminé 3e de la 7e étape de Paris-Nice samedi au sommet du col de la Couillole, où il a été devancé par le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) qui le précèdent au classement général.

S'il n'a pas été décroché, le Danois n'a pu que suivre le Slovène et le Français afin de limiter les dégâts. "Les accélérations étaient un peu trop puissantes pour moi aujourd'hui", a déclaré Vingegaard, cité par son équipe. "J'ai décidé de suivre mon propre rythme. J'ai pu revenir après chaque attaque, ce qui me donne confiance. Mais je sais que je dois encore m'améliorer cette saison. Cette course ne fait pas partie de mes grands objectifs de la saison".

Au général, le vainqueur du dernier Tour de France pointe à 58 secondes de Tadej Pogacar avant la dernière étape, qui sera disputée dimanche dans l'arrière-pays niçois. Gaudu est lui 2e à 12 secondes du maillot jaune. "Il reste une étape demain. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Je n'ai pas encore renoncé, je vais continuer à me battre".