Josef Cerny s'adjuge le prologue devant Tobias Foss et Rémi Cavagna

Le Tchèque s'est montré le plus rapide en 7:25 au terme de ce parcours étroit mais totalement plat, devançant d'une seconde deux spécialistes du chrono, le Norvégien Tobias Foss (Jumbo-Visma), champion du monde du contre-la-montre qui a payé un dernier virage mal négocié et attend toujours un premier succès individuel sous son maillot arc-en-ciel, et le Français Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), vainqueur du contre-la-montre du Tour de Romandie en 2021.

L'Allemand Nico Denz (BORA-hansgrohe), 4e.à 4 secondes, et le Suisse Joel Suter (Tudor), 5e à 5 secondes, complètent le top 5, tandis que le premier Belge classé est Thibau Nys (Trek-Segafredo), 39e à 21 secondes.