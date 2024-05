Journée difficile pour Uijtdebroeks: "J'ai senti que je n'étais pas en très bonne santé"

Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a bike) a connu une journée difficile en montagne mardi sur la dixième étape du Tour d'Italie. Après l'arrivée, le coureur de 21 ans a reconnu qu'il ne se sentait pas complètement en forme à cause d'un petit souci de santé et qu'il faudrait "veiller à ce que la situation ne s'aggrave pas".

Uijtdebroeks est arrivé au sommet de la Bocca della Selva avec 13 secondes de retard sur le maillot rose Tadej Pogacar et 9 sur l'Italien Antonio Tibieri, un concurrent pour le maillot blanc. "C'était une course difficile", a reconnu le coureur de Visma-Lease a bike. "À certains moments, j'étais un peu loin de la tête et sur la fin j'ai senti que je n'étais pas en très bonne santé".

Uijtdebroeks présente, comme de nombreux coureurs, de légers symptômes d'infection respiratoire. "J'espère pouvoir guérir dans les prochains jours. [...] Tout le monde est un peu malade dans le peloton (quatre coureurs, dont son coéquipier Olav Kooij n'ont pas pris le départ de l'étape mardi pour cette raison, ndlr). Nous devons absolument faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Si aujourd'hui est mon seul mauvais jour, je serai heureux".