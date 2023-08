Kopecky défend son titre mondial dans la course par élimination : "Pas prendre de risques"

Lotte Kopecky débute ses championnats du monde de cyclisme dimanche à Glasgow. Elle défendra dimanche soir son titre de championne du monde sur la piste, dans la course par élimination. Kopecky veut éviter de prendre de gros risques: "Mais je suis plutôt douée pour me mettre à l'abri du danger", a-t-elle déclaré.

Cette épreuve est celle que Kopecky maitrise le mieux: elle est championne d'Europe et du monde en titre. "J'aime beaucoup cette course", a-t-elle dit lors des derniers préparatifs des Mondiaux. "Et je suis plutôt douée pour cela. Je ne vais pas me jeter à l'eau pour prendre des risques et boucher tous les trous, mais je suis plutôt douée pour me mettre à l'abri du danger."

En opposition à la course à l'Américaine (dans laquelle Kopecky ne défendra pas son titre de championne du monde suite à la suspension provisoire de Shari Bossuyt) et à l'omnium de la semaine prochaine, la course par élimination n'est pas une discipline olympique. "Mais comme la course aux points, il y a une grande opportunité pour moi dans cette course, à condition que j'aie de bonnes sensations et de bonnes conditions de course. Ce serait dommage de laisser passer cette chance." estime Kopecky.