La Néerlandaise Riejanne Markus rejoint la formation Lidl-Trek

Double championne des Pays-Bas de contre-la-montre en titre et championne nationale sur route 2022, Markus compte 11 victoires à son palmarès. Elle a pris la 2e place cette année de la Vuelta derrière sa compatriote Demi Vollering.

"Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de rejoindre Lidl-Trek", a partagé Markus. "Depuis des années, j'admire leur rôle de pionnier au sein du cyclisme féminin, apportant le même niveau de soutien que leur équipe masculine; quelque chose qui m'a profondément inspiré. J'ai toujours été attirée par les équipes bien organisées, et Lidl-Trek est réputée pour cela. De plus, l'ambiance entre les coureuses et le staff est fantastique, et j'ai hâte d'en faire partie."