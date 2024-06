L'Australienne Grace Brown prendra sa retraite à la fin de l'année

Au cours de sa carrière, Brown a remporté 23 courses professionnelles et a obtenu la médaille d'argent aux championnats du monde de contre-la-montre deux années consécutives (2022 et 2023).

Cette saison, elle a décroché sa plus grande victoire en battant notamment la Néerlandaise Demi Vollering et l'Italienne Elisa Longo Borghini au sprint à Liège-Bastogne-Liège.

Durant sa carrière, la quadruple championne australienne du contre-la-montre a également remporté une étape du Tour d'Espagne féminin, du Tour Down Under, de la Classic Brugge-La Panne et de la Flèche brabançonne.

"Je sais que j'ai encore de nombreuses années devant moi, mais ma vie en Australie avec ma famille et mes amis me manque", a déclaré Grace Brown dans son message vidéo. "C'est de plus en plus difficile de devoir laisser tout cela derrière soi. Je suis très fière de ce que j'ai déjà accompli et j'attends avec impatience le prochain chapitre de ma vie. Je suis également triste de quitter le monde du cyclisme et l'atmosphère des courses me manquera. Ce fut une expérience particulière. Ce n'est pas encore fini, car j'ai encore de très grands objectifs et je vais terminer cette saison avec beaucoup de motivation. Nous verrons si je peux partir en beauté. Ce n'est pas encore un adieu".