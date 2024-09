Le champion d'Europe Tim Merlier s'impose au sprint devant Jasper Philipsen

Après une bagarre au sprint avec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) s'est adjugé la 108e édition du Championnat des Flandres, course cycliste de catégorie 1.1, vendredi. Le champion d'Europe en titre s'est imposé à Koolskamp après 180,2 km de course devant le Néerlandais Arvid De Kleijn (Tudor) et Philipsen, tenant du titre, qui a dû se contenter d'une 3e place après avoir lancé le sprint.

Quatre autres Belges figurent dans le top 10 de la course du jour: Lionel Taminiaux 4e (Lotto Dstny), Gerben Thijssen 5e (Intermarché-Wanty), Jordi Meeus 6e (Red Bull-BORA-hansgrohe) et Jules Gesters 10e (Flanders-Baloise).

Cinq jours après son succès dans la course en ligne des championnats d'Europe, Merlier signe la 49e victoire de sa carrière et déjà la 15e d'une saison 2024 très prolifique. Cette année il a notamment remporté trois étapes sur le Tour d'Italie et sur l'UAE Tour ainsi que deux étapes sur le Tour de Belgique, et le Grand Prix de l'Escaut.