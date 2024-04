Le Français Paul Lapeira gagne la 2e étape à Cambo-les-Bains, Roglic reste en jaune

Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a conservé le maillot jaune de leader. Le Slovène, qui a remporté l'épreuve en 2018 et 2021, devance de 10 secondes le Danois Mattias Skjelmose. Remco Evenepoel est 3e à 11 secondes et Jonas Vingegaard 4e à 16 secondes.

L'Australien Jay Vine qui était 2e lundi à 7 secondes a été une des victimes de cette fin d'étape marquée par une chute au sein du peloton à plus de 3 km de l'arrivée. Il a cédé 23 secondes et se retrouve 13e à 30 secondes.

Cinq hommes ont pris la poudre d'escampette après six kilomètres: les frères Xabier et Enekoitz Azparren, Ivan Cobo, Jetse Bol et Alexis Vuillermoz. Cobo s'est relevé à 91 km de Cambo-les Bains. Les quatre autres attaquants ont été repris à 13 km de Combo juste avant le second sprint intermédiaire.

La 3e étape, mercredi, longue de 190,9 km entre Ezpeleta et Altsasu avec pas moins de six côtes répertoriées dont la dernière, de 2e catégorie (6,3 km à 5,2%), a son sommet situé à moins de 20 km de l'arrivée.