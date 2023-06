Le Néerlandais Dylan Groenewegen vainqueur de la première étape

L'étape du jour a été animée par une échappée de quatre coureurs: l'Italien Andrea Garosio, le Slovène Bostjan Murn, l'Allemand Jon Knolle et le Tchèque Tomas Kalojiros. L'avance du quatuor a passé le cap des 3 minutes. Le groupe de tête, qui a perdu Knolle au fil des kilomètres, a été repris à 35 kilomètres de l'arrivée. L'Autrichien Sebastian Schönberger a ensuite pris, seul, le relais à l'avant de la course sous bonne garde du peloton. Les Italiens Alessandro Tonelli et Alessandro Fedeli ainsi que le Suédois Lucas Eriksson se sont ensuite portés en tête à 13 kilomètres du but. Le trio possédait 13 secondes d'avance à moins de cinq kilomètres du but.

Les attaquants ont été repris à 300 mètres de l'arrivée où le sprint final a donné raison au Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco Aiula) devant l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5).