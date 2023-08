Le Néerlandais Mathieu van der Poel sacré champion du monde de cyclisme sur route

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a été sacré champion du monde de cyclisme sur route en s'imposant en solitaire à l'issue d'une course dantesque dimanche sur le circuit urbain de Glasgow.

Glissant dans un virage à environ 16 km du but, il a su se remobiliser pour continuer à étendre, avec une chaussure abîmée et une combinaison déchirée, son avance sur un trio de poursuivants royal, composé du Belge Wout Van Aert, deuxième comme en 2020 à 1 min 37 sec du vainqueur, du Slovène Tadej Pogacar, troisième, et du Danois Mads Pedersen.

A 28 ans, Van der Poel, qui a pu longuement savourer son triomphe en se tenant la tête entre les mains, succède à l'ancien porteur du maillot arc-en-ciel, le Belge Remco Evenepeol, qui n'a pas réussi à suivre les meilleurs dimanche.

Vainqueur de Milan-SanRemo et de Paris-Roubaix cette année, Van der Poel, déjà quintuple champion du monde de cyclo-cross, confirme avec cette victoire qu'il est le meilleur coureur de courses d'un jour du moment.