Le remplaçant Vandenbranden a un "double sentiment" après le temps record en poursuite

Pour Vandenbranden, c'était d'autant plus spécial qu'il n'a appris que dimanche soir qu'il remplacerait Robbe Ghys. Ce dernier n'était pas tout à fait remis de sa participation au Tour de France et a dû déclarer forfait au dernier moment.

"J'ai un double sentiment", a réagi Vandenbranden après la course. "D'un côté je suis désolé pour Robbe. La nouvelle a été un coup dur pour tout le monde. Cela était douloureux de voir que Lindsay et lui allaient être séparés (pour la course par équipes, ndlr). D'un autre côté, je suis évidemment content. J'ai 22 ans et je participe aux Jeux Olympiques. Je ne sais depuis hier soir que je devais remplacer, mais je savais également que j'étais en super forme, comme les autres. Nous avons chacun donné le meilleur de nous-mêmes. Nous savions que nous étions bons, mais personne ne s'attendait à ça. C'est fou de battre le record de Belgique. Faire un temps de 3:47 en qualifications, c'est incroyable."

La Belgique a terminé à la 7e place (sur 10), ce qui a suffi pour se qualifier parmi les huit meilleurs. Mardi soir, les Belges seront opposés à la Nouvelle-Zélande, sixième en qualifications. La médaille de bronze est le meilleur résultat que la Belgique puisse éventuellement obtenir.