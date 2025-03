Cyclisme: Kwiatkowski renonce à Milan-Sanremo, nouveau gros coup dur pour Vingegaard

Blessé au genou, Michal Kwiatkowski doit renoncer à prendre le départ de Milan-Sanremo samedi, a annoncé le coureur d'INEOS Grenadiers sur les réseaux sociaux mercredi.

"Ce n'était pas prévu comme ça, mais malheureusement une blessure au genou m'oblige à faire une pause. Une inflammation de la rotule me force à me concentrer sur ma guérison et ma rééducation, et me contraint avec regret à renoncer à Milan-Sanremo. C'est une décision difficile, mais la santé d'abord. Je reviendrai plus fort", a écrit le Polonais, 34 ans, lauréat de la Primavera, premier Monument de la saison, en 2017 et 3e en 2019.