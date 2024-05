Le sans-faute pour Lorena Wiebes, qui gagne aussi la 3e et dernière étape

Lorena Wiebes a remporté la RideLondon Classique, course cycliste du WorldTour féminin, dimanche. Déjà lauréate des deux premières étapes, la Néerlandaise de SD Worx-Protime a gagné aussi la troisième et dernière étape de 91,2 km à Londres.

Wiebes remporte le général avec 25 secondes d'avance sur Kool et 26 sur Kopecky. La championne du monde conserve in extremis sa place sur le podium grâce aux bonifications attribuées à la troisième de l'étape aux dépens de l'Italienne Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), qui avait, elle, engrangé des secondes en cours de route.

Wiebes, 25 ans, porte son compteur à 82 victoires en carrière, dont 11 cette saison. La Néerlandaise avait déjà remporté cette épreuve en 2019, lors de la dernière édition en tant que course d'un jour, et en 2022, lors de la première édition disputée sous la forme d'une course par étapes. L'an passé, Charlotte Kool s'était imposée.