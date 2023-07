Le Tour du Benelux s'élance mercredi pour rejoindre Deinze dimanche

Le Baloise Ladies Tour s'élance mercredi à 18h00 lors d'un prologue à Vlissingen pour une course de cinq étapes à travers les Pays-Bas et la Belgique. L'arrivée est prévue dimanche à Deinze

Sept équipes du WorldTour sont au départ avec Jumbo-Visma, Lidl-Trek, DSM-Firmenich, Liv Racing, Fenix-Deceuninck, UAE Team ADQ et Movistar. Pour beaucoup de coureuses, il s'agira d'une répétition générale avant le Tour de France du 23 au 30 juillet.

La Néerlandaise Lucinda Brand, la championne d'Australie Brodie Chapman et l'Allemande Lisa Klein, lauréate en 2019 et 2021, porteront les ambitions de Lidl-Trek. Anne Henderson (Jumbo-Visma), la Néerlandaise Charlotte Kool et l'Anglaise Pfeiffer Georgi conduiront les sprints pour DSM.