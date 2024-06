Légèrement malade, Jordi Meeus ne disputera pas la dernière étape

Jordi Meeus ne disputera pas le contre-la-montre final du Tour de Suisse (WorldTour), la 8e et dernière étape de la course helvète prévue dimanche. Le sprinteur de la BORA-hansgrohe a été retiré par son équipe "par précaution à cause d'une légère maladie", comme elle l'a annoncé sur X dimanche.