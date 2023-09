L'Italien Filippo Ganna ne disputera pas le chrono à Drenthe

Filippo Ganna ne participera pas au contre-la-montre des championnats d'Europe de cyclisme, mercredi à Drenthe. L'Italien, deuxième en 2021 derrière Stefan Küng et troisième en 2022 devancé par Stefan Bissegger et Küng, ne participera pas non plus au contre-la-montre par équipes mixtes jeudi. Il sera en revanche au départ de la course sur route dimanche.