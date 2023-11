L'Italien Gianni Moscon est le nouveau "tracteur" de Soudal-Quick Step

Moscon est âgé de 29 ans. Après cinq années chez Sky/Ineos, il évoluait les deux dernières années au sein de la formation Astana. Il compte 11 victoires à son palmarès dont deux titres nationaux de contre-la-montre. Il compte aussi une 3e place au Tour de Lombardie et aux Mondiaux de contre-la-montre en 2017, une 4e place aux Mondiaux sur route en 2019. A Paris-Roubaix, il s'est classé 5e en 2017 et 4e en 2021.

"C'était l'un de mes objectifs lorsque je suis devenu professionnel de rouler un jour pour Soudal Quick-Step et je suis ravi que cela se produise la saison prochaine. Venir ici après deux années difficiles dans ma carrière signifie beaucoup pour moi et je veux remercier tout le monde de m'avoir fait confiance. J'aime les classiques, j'aime la façon dont cette équipe court et j'ai hâte de faire partie de ce groupe. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Le fait de savoir que je vais faire partie du Wolfpack me rend très enthousiaste", a déclaré Moscon sur le site de son nouvel employeur.

"Nous connaissons Gianni depuis longtemps, depuis qu'il est amateur. C'est un coureur très talentueux. Il sera un renfort important pour notre équipe la saison prochaine, et nous sommes confiants qu'il pourra montrer de belles choses en 2024", a expliqué Patrick Lefevere, le CEO de Soudal-Quick Step.