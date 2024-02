Lotte Kopecky ravie de montrer son maillot arc-en-ciel en Belgique

"Bien sûr, je suis impatiente de montrer le maillot arc-en-ciel à mes supporters belges", a expliqué Kopecky mercredi lors d'une conférence de presse. "On m'attribuera un rôle de favorite au Circuit. Cela ne change pas ma manière dont je dois aborder la course de samedi. Le Circuit n'est pas mon objectif principal de la saison, qui arrivera plus tard dans l'année avec le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race. Paris-Roubaix pourrait même sortir un peu du lot dans cette liste. Ce jour-là, tout doit se dérouler parfaitement. C'est une course à haut risque, une course où la malchance guette à chaque virage", a expliqué Kopecky.

Plus tôt dans le mois, Kopecky a remporté la troisième étape du Tour des Émirats arabes unis au sommet du Jebel Hafeet, posant les bases pour sa victoire finale au général. "Cette course était quelque chose de nouveau pour moi. Auparavant, j'avais l'habitude de reprendre la compétition au Circuit Het Nieuwsblad. Nous avons donc opté pour une autre approche. Je n'ai pas de regret, car j'ai pu directement gagner", a résumé Kopecky.