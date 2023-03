Lotte Kopecky veut récidiver à l'occasion du jubilé

Le Tour des Flandres féminin de cyclisme fête dimanche son 20e anniversaire. Avec ses treize monts et ses nombreux tronçons pavés, son parcours est plus difficile que l'année dernière. La dernière lauréate, Lotte Kopecky, est à nouveau l'une des favorites, mais elles sont nombreuses à vouloir inscrire leur nom au palmarès au terme des 156,6 km de ce Ronde.

Lotte Kopecky (SD Worx) part favorite. La question est de savoir si la plus forte concurrence ne viendra pas de sa propre équipe avec Demi Vollering, lauréate des Strade Bianche et d'À Travers la Flandre, Marlen Reusser (Gand-Wevelgem) Lorena Wiebes et Elene Cecchini.

Les dames s'élanceront du Markt d'Audenarde à 13h30. Après une dizaine de kilomètres à peine, le Tiegemberg se présentera. Le Koppenberg arrive après 112 kilomètres et constitue le début du final qui verra se succéder le Steenbeekdries, les pavés du Stationsberg, le Taaienberg, le Hotond et le duo Vieux Quaremont-Paterberg. Après cette dernière bosse, il restera 13 km jusqu'à la ligne d'arrivée sur la Minderbroedersstraat de Audenarde où la lauréate est attendue vers 17h50.

Du côté des anciens vainqueurs, on retrouve Annemiek van Vleuten. La Néerlandaise de Movistar a déjà remporté le Ronde en 2011 et 2021. Chez Jumbo-Visma, on compte deux anciennes gagnantes : Marianne Vos (2013) et Coryn Rivera (2017). Elisa Longo Borghini (2015) est présente chez Trek-Segafredo où Elisa Balsamo figure également sur la liste provisoire des participantes. Marta Bastianelli (2019) emmène l'UAE Team ADQ avec Chiara Consonni. Et puis il y a Katarzyna Niewiadoma et Shari Bossuyt (Canyon/SRAM), Uttrup Cecilie Ludwig (FDJ-Suez), Pfeiffer Georgi (DSM), Maria Confalonieri (UNO-X) et Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance-Soudal-Quick Step).

À ce jour, Mirjam Melchers-van Poppel (2005 et 2006), Judith Arndt (2008 et 2012) et Annemiek van Vleuten (2011 et 2021) sont les détentrices du record avec deux victoires.