Lotto Dstny compte sur ses sprinteurs Arnaud De Lie et Caleb Ewan

Lotto Dstny a décidé d'y aller fort à Gand-Wevelgem en alignant ses deux hommes les plus rapides, Arnaud De Lie et Caleb Ewan. Sont également présents dans la sélection Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Cedric Beullens, Jasper De Buyst et Frederik Frison. A l'E3, l'équipe a été quelque peu malchanceuse et espère être épargnée sur le chemin de la Vanackerestraat dimanche à Wevelgem.

"À l'E3, notre coureur avec qui nous voulions aller le plus loin, Florian Vermeersch, a manqué de chance au pire moment. Il était toujours en position favorable sur le Taaienberg, mais il a été victime d'une crevaison", a rappelé le directeur sportif Nikolas Maes.

"Nous l'avons ensuite dépanné et juste au moment où il était sur le point de rejoindre l'avant de la course, il a dû à nouveau s'arrêter pour un autre pneu crevé. Après cela, c'était fini et nous avons décidé qu'il devait arrêter. Le point positif est que Florian n'est pas vraiment rassasié et a pu se ménager un peu. Avec La Panne, l'E3 et Gand-Wevelgem, c'est une semaine vraiment difficile."