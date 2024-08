Lotto Dstny dévoile sa sélection pour le dernier grand tour de Thomas De Gendt

Pour son dernier grand tour, le natif de Saint-Nicolas sera notamment entouré de Lennert Van Eetvelt qui sera le leader de l'équipe belge après sa troisième place sur la Clasica San Sebastian samedi dernier.

"Lennert a très bien débuté sa saison en remportant le Tour des Émirats arabes unis. Ses problèmes au genou ont commencé après les Strade Bianche. Maintenant, il se sent bien et ses problèmes au genou sont derrière lui. L'objectif que nous avions avec lui en début de saison reste le même: essayer d'obtenir un bon classement général et voir le niveau qu'il peut atteindre sur trois semaines de course," a ajouté Van de Wouwer.

Victor Campenaerts, vainqueur d'étape sur le dernier Tour de France, Arjen Livyns, Sylvain Moniquet, les Danois Andreas Kron et Jonas Gregaard et l'Argentin Eduardo Sepulveda complètent la sélection de Lotto Dstny.