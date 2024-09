Louis Clincke termine à la 12e place de la course en ligne des classes C4-C5

Louis Clincke s'est classé 12e de le la course en ligne de para cyclisme sur route (classes C4 et C5 confondues) aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Sur le circuit de Clichy-sous-Bois, Clincke a bouclé les 99,4 kilomètres en 2h32:24, à 13:25 du vainqueur ukrainien, Yehor Dementyev (C5).

La victoire s'est disputée au sein d'un groupe de quatre coureurs. Le Français Kevin Le Cunff (C4) a fini 2e derrière Dementyev. Le Néerlandais Martin van de Pol (C5) a empoché la médaille de bronze, devant le Français Gatien Le Rousseau (C4).

Clinke a progressivement été largué par les hommes de tête, au cours des sept tours du circuit comprenant la côte de Courtry (1 km à 4,5%) et la côte de Clichy-sous-Bois (850 m à 4,7%). Il est arrivé au sein du troisième groupe, à environ 13 minutes et demie des médaillés. Un autre groupe de six hommes s'était intercalé, arrivant à 7 minutes des quatre hommes de tête.