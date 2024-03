Mathieu van der Poel: "Il m'a fallu vraiment survivre dans les 20 derniers kilomètres"

"Ce fut une édition du Tour des Flandres très dure, la plus dure en ce qui me concerne", a expliqué le vainqueur à Audenarde. "Ce fut vraiment une course où il a fallu survivre, surtout dans les 20 derniers kilomètres. Je n'ai pensé qu'à une seule chose, aller au bout. La pluie a rendu la course très dure, les pavés très glissants. On patinait dans les montées jusqu'en haut des bosses. Certains coureurs ont même dû monter une partie du Koppenberg à pied, il était très difficile de trouver le bon rythme pour rester sur le vélo. J'avoue que quand j'ai accéléré dans le premier passage du Vieux Quaremont, je n'avais pas les meilleures sensations. J'ai pensé aller jusqu'au Koppenberg avec le groupe et je suis parti."

Mathieu van der Poel a franchi la ligne d'arrivée en portant haut son vélo. "Gagner ce Tour des Flandres avec le maillot de champion du monde et inoubliable. Je peux dire que ma saison est déjà bien réussie." Le champion du monde néerlandais disputera Paris-Roubaix dans une semaine. "Je ne veux pas encore y penser, je ne sais pas ce qui peut se passer à Roubaix. Tout dépendra des conditions."