Mathieu van der Poel s'impose pour la 3e fois et égale le record de victoires

Le champion du monde Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté le Tour des Flandres, deuxième Monument de la saison cycliste, pour la troisième fois de sa carrière. Le Néerlandais s'est imposé en solitaire lors de 108e édition, disputée dimanche sur 270,8 km entre Anvers et Audenarde. L'Italien Luca Mozzato (Arkéa-B&B Hotels) a pris la deuxième place à 1:02 devant l'Allemand Nils Politt (UAE Team Emirates).

Van der Poel s'est isolé en tête dans le Koppenberg, à 45 km de l'arrivée, et a rapidement creusé un écart important. Mozzato a réglé le sprint pour la deuxième place devant Matthews. Ce dernier a été déclassé ensuite pour une manœuvre irrégulière durant le sprint, laissant la troisième marche du podium à Politt. Oliver Naesen (Decathlon AG2R La Mondiale) s'est classé septième, Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) huitième.

Van der Poel s'était déjà imposé en 2020 et 2022. Il rejoint Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara au palmarès des coureurs les plus victorieux du 'Ronde' avec un troisième succès. L'an passé, il n'avait été devancé que par Tadej Pogacar. Le Néerlandais avait aussi terminé deuxième en 2021, ce qui signifie qu'il devient le premier coureur de l'histoire à monter cinq fois de suite sur le podium du Tour des Flandres. Sa quatrième place en 2019, lors de sa première participation, constitue son moins bon résultat dans cette épreuve.