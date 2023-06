Maxim Van Gils espère se montrer sur les deux premières étapes de son premier Tour

Van Gils, 23 ans, est pointé par les observateurs comme un outsider pour les deux premières étapes. "C'est ce que je pense aussi. Les deux premières étapes me conviennent. J'espère faire un bon résultat. Je sais que ça ne sera pas facile. Tous les favoris seront présents dans la montée et tout le monde voudra être le premier en haut. Tout le monde sera motivé. Je veux me montrer. Je pense que je peux suivre les meilleurs. J'ai déjà beaucoup roulé cette saison mais je n'ai pas encore gagné. Je dois enfin y parvenir."

L'Anversois a également confié avoir hâte de prendre le départ de son premier Tour de France. "Je me sens bien et je suis impatient. Je peux me satisfaire de plusieurs scénarios. Tout d'abord, je veux arriver à Paris avec une bonne sensation. C'est aussi important pour la suite de ma carrière. Je pourrai ainsi devenir un coureur encore plus fort dans les années à venir. J'espère évidemment faire un résultat. Un top 5 dans une étape, ce serait déjà bien mais ce sera peut-être possible de faire mieux. J'espère que j'aurai une fois un très bon jour et il y aura des possibilités", a conclu Van Gils.