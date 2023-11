Michael Vanthourenhout reconduit son titre européen chez les élites messieurs

Michael Vanthourenhout a reconduit son titre de champion d'Europe en remportant la course élites messieurs des championnats d'Europe de cyclocross dimanche à Pont-Château en France. Le Britannique Cameron Mason et le Néerlandais Lars van der Haar ont complété le podium.

Dans un début de course contrôlé par la Belgique, Vanthourenhout s'est isolé en tête de la course dans le deuxième des huit tours. Sous une pluie battante et un parcours très boueux, Vanthourenhout a conservé une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe de poursuivants avec Eli Iserbyt comme seul rescapé belge.

Dans le cinquième tour, Lars van der Haar a placé une accélération, suivi par son compatriote Pim Ronhaar et Cameron Mason mais a chuté peu après son attaque.