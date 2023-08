Niels Verschaeren qualifié pour la finale du kilomètre de para-cyclisme

Le Belge a signé un chrono en 1:04.888 et termine juste derrière le Britannique Blaine Hunt (1:03.846) et l'Américain Christopher Murphy (1:04.624). Seuls les six meilleurs temps étaient qualifiés pour la finale qui aura lieu à 18h51 (heure belge) samedi.

Verschaeren, qui souffre d'agénésie au niveau de la main gauche, disputera la finale face à Blaine Hunt, Christopher Murphy, l'Espagnol Alfonso Cabello Llamas, le Chinois Shanzhang Lai et l'Autrichien Franz-Josef Lasser.