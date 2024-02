Olav Kooij s'impose au sprint, Arnaud De Lie 4e

Olav Kooij a remporté la Clasica de Almeria, course cycliste de catégorie 1.Pro, dimanche. Après 192 km entre Puebla de Vicar et Roquetas de Mar, le Néerlandais de Visma-Lease a Bike s'est imposé au sprint. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) ont terminé respectivement en quatrième et cinquième position.

Six coureurs ont formé l'échappée du jour: les Espagnols Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH), Asier Pablo Gonzalez (Illes Balears Arabay) et José Maria Garcia (Illes Balears Arabay), le Français Baptiste Vadic (TotalEnergies) et l'Américain Will Barta (Movistar). Leur aventure a pris fin à 15 km de la ligne.

Le sprint massif était attendu et il a eu lieu. Parfaitement emmené par Wout van Aert, qui disputait sa première course de la saison, Olav Kooij s'est montré le plus rapide. Le Néerlandais de Visma-Lease a Bike a devancé deux Italiens, Matteo Moschetti (Q36.5), vainqueur l'an passé, et Matteo Trentin (Tudor). Arnaud De Lie a pris la quatrième place devant Gerben Thijssen. Trois autres Belges terminent dans le top-10: Milan Fretin (Cofidis) sixième, Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) huitième et Wout van Aert dixième.