Participer au Tour de France, "un rêve d'enfant qui se réalise" pour Biniam Girmay

Après avoir participé à son premier grand tour en 2022 sur les routes du Tour d'Italie, Girmay va cette fois participer à la Grande Boucle. "Je suis fier de disputer mon premier Tour de France. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, c'est la plus grande course cycliste du monde. Je suis très motivé et j'ai hâte de commencer. Je suis persuadé que ce sera une expérience inoubliable avec la présence des supporters érythréens sur le bord de la route", a déclaré Girmay. "

Le coureur de 23 ans a pourtant connu une première partie de saison compliquée, manquant deux mois de compétition après une chute au Tour des Flandres début avril. L'Érythréen a néanmoins renoué avec la victoire lors du Tour de Suisse il y a deux semaines. "Ma victoire sur le Tour de Suisse me confère beaucoup de confiance en ma capacité à rivaliser avec les meilleurs dans les sprints."