Pas de médaille pour Louis Clincke, 4e du contre-la-montre: "Dur d'être au pied du podium"

"C'est dur de finir au pied du podium", a-t-il commenté à l'issue de son parcours de 28,3 km à Clichy-sous-Bois, à 16 secondes de la médaille de bronze. "Je me sentais bien, mais pas super. A l'entrainement, les sensations étaient meilleures. J'ai bien commencé. Quand j'ai entendu que j'étais 4e au premier pointage, je savais que je pouvais me maintenir à cette place, mais cela allait être difficile d'aller chercher un podium. J'aurais peut-être dû forcer encore un peu plus dans les montées, mais j'ai tout donné".

Louis Clincke s'est montré très constant passant en 4e position à tous les pointages, y compris à l'arrivée. "J'ai un double sentiment. D'un côté je suis triste de manquer le podium, mais d'un autre côté, je termine souvent mes contre-la-montre plus loin que ça. J'ai fait une bonne course, pour ça je suis content. Mais c'est dommage. Des bus entiers de supporters sont venus pour moi et c'est dommage de ne pas avoir mis la cerise sur le gâteau."