Patrick Lefevere s'excuse pour ses commentaires "dénigrants envers les femmes"

Patrick Lefevere s'est excusé pour ses propos "dénigrants envers les femmes" auprès du public, et plus particulièrement de la Commission d'éthique de l'Union cycliste internationale (UCI). Le patron de l'équipe cycliste Soudal Quick-Step s'est exprimé dans un bref communiqué publié samedi sur le site de l'équipe.

Selon la Commission, qui n'a pas donné de détails à propos du contenu de celles-ci, Patrick Lefevere a fait deux déclarations violant le code d'éthique de l'UCI: l'une le 3 juillet 2021 dans Het Nieuwsblad et l'autre le 8 mars 2023 à la télévision dans De Afspraak. Les excuses publiques le dispensent désormais de l'amende.

Lefevere devait s'excuser pour éviter une amende de 20.000 francs suisses (20.800 euros) infligée par l'instance dirigeante du cyclisme mondial. "Par cette déclaration, je veux déclarer que j'accepte la décision de la Commission d'éthique de l'UCI", a exprimé Lefevere dans le communiqué. "Je reconnais que les phrases en question peuvent être perçues comme blessantes. Il n'a jamais été mon intention de blesser quiconque, et je présente donc mes excuses."

"Je veux m'excuser explicitement auprès de l'UCI, de la Commission d'éthique de l'UCI et de toutes les personnes concernées ou qui auraient été blessées par ces déclarations." Le patron de Soudal Quick-Step a rappelé que le fonctionnement de son équipe devait également servir de preuve de ses bonnes intentions: "des hommes et des femmes, dans un environnement de travail divers et inclusif sans distinction d'origine, de genre ou de milieu."