Pavel Sivakov signe avec UAE Team Emirates pour les trois prochaines saisons

Sivakov, qui a délaissé en 2022 sa nationalité russe pour devenir officiellement français, courra donc pour l'écurie émiratie après six saisons passés dans l'équipe de Dave Brailsford, l'équipe Sky devenue INEOS puis INEOS Grenadiers. Il avait débuté sa carrière en 2016 auprès de l'équipe développement de BMC, avant de rejoindre les Britanniques en 2018.

Pavel Sivakov a participé à huit Grands Tours depuis sa signature chez Sky, accrochant une 9e place au Giro 2019, alors 2e au classement du meilleur jeune, et une 16e place lors de l'édition 2022, qu'il a finie 3e au maillot blanc. Il a remporté le Tour de Pologne 2019, la 2e étape et le classement général du Tour des Alpes 2019 et la Vuelta a Burgos 2022.