"Pogacar est le meilleur du monde en ce moment" pour Tom Pidcock

"Je n'ai pas été bon, je manquais d'explosivité et le Mur de Huy ne ment jamais", a concédé Tom Pidcock à propos de sa performance mitigée sur la Flèche. "Je n'étais pas totalement remis de l'Amstel Gold Race, où j'avais eu de bonnes sensations pendant la course. Mais j'ai été très loin dans le final, j'étais complètement vidé à l'arrivée de l'Amstel."

Le Britannique terminera dimanche sa première partie de saison à Liège, où il avait fini 103e en 2022. "Je me sens mieux depuis la Flèche. Mais il faut accepter le fait que le niveau actuel des courses est très élevé et qu'il ne faut rien rater. Or, j'ai chuté à Tirreno-Adriatico et j'ai ainsi raté Milan-Sanremo. Je suis resté quelques jours sans vélo et ce n'est pas l'idéal."